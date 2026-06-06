歌手の工藤静香さん（56）が2026年5月28日、自身のインスタグラムを更新。32年前にも使用したというブーツをあわせたコーデを披露した。「足首が無理でした。ジップ破壊寸前」工藤さんは、「なんと！無理矢理履きました」といい、アニマル模様のロングブーツを履いたショットを含む6枚の写真と動画を投稿した。「その場で履いてみたので、長ズボンに変なルックですが許してください。笑」とつづった。ロングブーツは「32年前のジ