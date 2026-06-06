ツァブタットの夜景。ホテルのテラスから見たら、その全景を望むことができた。こんな感じで、湾を囲むようできた小さな街。連載【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】第180話ヨーロッパウイルス学会の講演に登壇。アジアから世界へ研究を発信する思いと、ツァヴタットで過ごした豊かな時間を綴る。【写真】最終日の夕景＊＊＊【「総合講演」に至った裏話】ヨーロッパウイルス学会は4日間。18題ある「総合講演」のうち、