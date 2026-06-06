バスルームにルージュの伝言♪連載【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】第178話春の東京をあとに、講演のためクロアチアへ。『魔女の宅急便』の音楽をBGMにたどり着いた海辺の街ツァヴタットで、旅が始まる。【写真】『魔女の宅急便』を彷彿させる景色＊＊＊【束の間の「春」】シンガポール（173話）から戻ると、都内は春の空気。桜は散り始め、新学期が始まっている。毎日Tシャツだったシンガポールとは打って変わっ