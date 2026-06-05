日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。『マッドマックス』超えの衝撃体験！？＊＊＊『シラート』評点：★4点（5点満点）© 2025 LOS DESERTORES FILMS, A.I.E., TELEFÓNICA AUDIOVISUAL DIGITAL, S.L.U.,FILMES DA ERMIDA, S.L., EL DESEO DA, S.L.U., URI FILMS, S.L.,4A4 PRODUCTIONS人間はどこでも「生」に意味を見いだすカンディング・レイ