能見篤史氏が分析した山岡泰輔の現状1日に配信されたパーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネル「月曜日もパテレ行き」に五十嵐亮太氏、能見篤史氏、中田翔氏が出演し、オリックスの山岡泰輔投手の再起への鍵を探った。1週間の戦いを振り返るなかで、視聴者から、かつて選手兼任コーチとしてオリックスに所属していた能見氏へ、山岡の投球に対する改善点やアドバイスを求めるコメントが寄せられた。今季10年目を迎えた山岡は