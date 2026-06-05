能見篤史氏が分析した山岡泰輔の現状

1日に配信されたパーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネル「月曜日もパテレ行き」に五十嵐亮太氏、能見篤史氏、中田翔氏が出演し、オリックスの山岡泰輔投手の再起への鍵を探った。

1週間の戦いを振り返るなかで、視聴者から、かつて選手兼任コーチとしてオリックスに所属していた能見氏へ、山岡の投球に対する改善点やアドバイスを求めるコメントが寄せられた。今季10年目を迎えた山岡は、5月24日の西武戦で今季初先発のマウンドに上がったものの、0回2/3を20球、3安打1四球2失点で降板。1イニングを投げ切れず防御率は27.00となり、悔しい結果に終わっていた。

オリックスに所属していた当時は、毎日のように山岡とキャッチボールをしていたという能見氏は、「体をしっかり使うタイプなので、なかなか難しいんですけど、ボール自体、強い時と弱い時ですごく差があった」と指摘しつつも、「上手くタイミングが合えば、質の良いボールが来る」と鼓舞した。

これを受けて五十嵐氏は、「年齢的に、技術的なことはつかんでいるはず」と推測した。現役時代に対戦経験がある中田氏は「めっちゃ良いイメージありますけどね。目線から外れるようなカーブ、スライダー。やっぱり30歳に差し掛かると、体のコンディション的な部分もあるんでしょうね」と、年齢を重ねるごとに調子を保つことへの難しさが出てくると総括した。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）