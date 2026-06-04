フジテレビの人気アナウンサーを経て、フリーアナウンサーに。フランス人実業家の夫と知り合い結婚。生活の拠点をパリに移したことで知られる中村さん。さぞ幸せで優雅な日々を送っているのだろう―と思いきや、日本以上の苦労もあったと語る。慌ただしい帰国中に、四半世紀を超える海外生活と、ご夫婦の日々について聞いた。【写真】お人形のような可愛らしさ！元フジアナの3人の子ども仲良しの秘訣は彼の忘れっぽさ？元フジ