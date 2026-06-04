俳優・アーティストののんが２日、オフィシャルブログを更新。出演中の送料・サービス料無料のフードデリバリーサービス「ロケットナウ（Rocket Now）」の新CMの 撮影オフショットを公開した。 １日から「ロケットナウ（Rocket Now）」の新CM「雨の取り調べ篇」が公開。シリーズ第５弾となる今作では、のんが演じるおなじみの“ゼロ配刑事（デカ）”が登場。舞台は、窓の外で 激しい雨が降り注ぐ取調室。緊迫した状況で容疑者を追