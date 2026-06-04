のん、スーツ姿のゼロ配刑事オフショットに「犯人即完落ち」の声
俳優・アーティストののんが２日、オフィシャルブログを更新。出演中の送料・サービス料無料のフードデリバリーサービス「ロケットナウ（Rocket Now）」の新CMの 撮影オフショットを公開した。
１日から「ロケットナウ（Rocket Now）」の新CM「雨の取り調べ篇」が公開。シリーズ第５弾となる今作では、のんが演じるおなじみの“ゼロ配刑事（デカ）”が登場。舞台は、窓の外で 激しい雨が降り注ぐ取調室。緊迫した状況で容疑者を追い詰めるはずが、カツ丼、カレー、ラーメンなど次々にメニューを繰り出す"誘惑尋問"に発展する。
この日、のんは「雨の日も刑事」と題してブログを更新すると、「ロケットナウCM オフショット」と虫眼鏡を手にした“名探偵”の銅像の隣で、スーツ姿ののんが笑顔でピースサインを見せる オフショットを公開。背景には撮影用のブルーバックや照明機材が並ぶなど、CM制作の舞台裏がうかがえる一枚に。
また、白シャツに黒のパンツを合わせた刑事風のスタイルののんが取調室を思わせるセットの中、机を挟んで向かい合う人物に身を乗り出しながら話しかけるシーンが切り取られ、真剣な表情で 役に臨む様子が印象的な一枚となっている。
最後には「新しいCMも是非ご覧ください」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「犯人即完落ち」「のんちゃん効果絶大！」「CMも、メイキングのYouTubeも見たけど、のんちゃんカワイイ」「さすが、のん刑事！」「オフショットの刑事さん楽しそう」「CMも相変わらず面白い♪」「シリーズ面白い」「次はなにかなぁ？もぉ期待」などの声が寄せられている。
１日から「ロケットナウ（Rocket Now）」の新CM「雨の取り調べ篇」が公開。シリーズ第５弾となる今作では、のんが演じるおなじみの“ゼロ配刑事（デカ）”が登場。舞台は、窓の外で 激しい雨が降り注ぐ取調室。緊迫した状況で容疑者を追い詰めるはずが、カツ丼、カレー、ラーメンなど次々にメニューを繰り出す"誘惑尋問"に発展する。
また、白シャツに黒のパンツを合わせた刑事風のスタイルののんが取調室を思わせるセットの中、机を挟んで向かい合う人物に身を乗り出しながら話しかけるシーンが切り取られ、真剣な表情で 役に臨む様子が印象的な一枚となっている。
最後には「新しいCMも是非ご覧ください」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「犯人即完落ち」「のんちゃん効果絶大！」「CMも、メイキングのYouTubeも見たけど、のんちゃんカワイイ」「さすが、のん刑事！」「オフショットの刑事さん楽しそう」「CMも相変わらず面白い♪」「シリーズ面白い」「次はなにかなぁ？もぉ期待」などの声が寄せられている。