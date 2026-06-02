組織開発・人材開発・人事コンサルティング支援などを専門とする、上林周平氏の著書『部下の心を動かすリーダーがやっていること』（アスコム）から、抜粋・再編集して特別公開します。今回は、部下に「厳しい指摘」をするときに、単なるダメ出しにならず、成長につなげるための伝え方を紹介します。適切なフィードバックは部下の成長に不可欠良くない行動や直してほしい考え方など、厳しめの指摘をどう届けるかは、多くのマネー