今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラに関する著書を2冊出版し、毎日レビューを続けて12年めの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は第47回（2026年6月2日放送）「風、薫る」レビューです。（ライター木俣 冬）トメはただ知っていた「いい人でなければ、死んでもいいのですか」究極の問い、出た。「今からここで授業をします」3日間、実習を休み続けたゆ