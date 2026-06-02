NTT都市開発は、横浜市の横浜公園前で店舗、教育センター、オフィスの複合施設「（仮称）横浜山下町プロジェクト」（中区山下町）に着工した。大桟橋通りに面し、横浜中華街玄武門に隣接する市の中心部で、個性豊かな歴史と文化を持つ関内エリアの新たな拠点を目指す。【こちらも】博多駅博多口の「明治公園」が全面改修、7店舗集めて8月7日リニューアルオープンへ施設は、鉄骨9階建て延べ約2万3,000平方メートル。歩いて10分