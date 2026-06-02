人気観光地全世代口コミ旅in小江戸川越ＢＡＬＬＩＳＴＩＫＢＯＹＺの砂田将宏さんをゲストに迎え、東京・池袋からおよそ３０分とアクセス抜群！１００店舗以上の飲食店や雑貨店が軒を連ねる埼玉県の小江戸・川越で人気観光地全世代口コミ旅！＜出演者＞いとうあさこ、松尾駿（チョコレートプラネット）ゲスト：砂田将宏（ＢＡＬＬＩＳＴＩＫＢＯＹＺ）＜紹介した商品＞※店舗によっては取り扱いのない商品もあります★横浜開