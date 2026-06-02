総社市提供 岡山県総社市の国民宿舎サンロード吉備路が1日、リニューアルオープンしました。 片岡市長らがテープカットをしてお祝いしました。総社市によりますと、2003年に開業したサンロード吉備路は、老朽化に伴う大規模改修のため2025年12月から休館していました。 総工費約6億円をかけて建物の内外装や浴室などを改修したほか、市内の障害者就労支援事業所のアーティストによ