高松市午前10時半ごろ 台風6号は2日夜遅くから3日の明け方にかけて岡山・香川に接近する見込みで、公共交通機関にも影響が出ています。 台風6号は、2日11時50分現在、鹿児島県の奄美市の北を北上しています。その後、進路を東寄りに変えて、西日本の南の海上を進む予想です。 岡山・香川には、2日夜遅くから3日の明け方にかけて最も近づく見込みです。 台風の接近に伴い、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあ