JR西日本 JR西日本は2日、台風6号の接近に伴う2日と3日の計画運休を発表しました。 【2日】瀬戸大橋線午後7時ごろから岡山ー児島で折り返し運転サンライズ出雲・瀬戸運休 【3日】姫新線新見ー上月始発から運転見合わせ因美線津山ー智頭始発から運転見合わせ 最新の情報はJRのホームページをご確認ください。