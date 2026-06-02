人気うどん店「瀬戸晴れ」土日祝・繁忙期は完全予約制に 高松市牟礼町にある人気の讃岐うどん店「おうどん 瀬戸晴れ」が、7月から土日祝日と繁忙期は完全予約制となります。 「瀬戸晴れ」は、店主の古賀毅さんが2025年に行われた讃岐うどん職人による日本一の手打ちの祭典「SANU-1 GRAND PRIX（サヌワングランプリ）」で初代王者に輝いていて、「新食感の讃岐うどんを食べられる」と県内外の人から人気を集めています