2026年6月2日（火）、GAZOO Racing（以下GR）は「GRMNカローラ」を世界初公開した。 GRMNカローラは、日本、北米、豪州を中心に台数限定で販売される。日本では2026年秋ごろからスマートフォン向けアプリ「GR app」を通して商談に関する申し込み受け付けを開始し、2027年内の発売を予定。同車は6月2～28日まで、富士モータースポーツフォレスト ウェルカムセンターで展示され