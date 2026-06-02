PayPayは5月29日、地方自治体と連携したキャンペーンや、自治体が「PayPay商品券」、「PayPayクーポン」を活用する取り組みについて、あらたに2026年7月以降に実施が決定した施策を発表した。○島根県大田市で最大20%還元島根県大田市では「おおだキャッシュレスキャンペーン」を実施する。開催期間は2026年7月1日午前0時 〜8月10日午後11時59分まで。(キャンペーンは早期に終了することがある)期間中に対象店舗でPayPayで支払うと