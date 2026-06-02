資料快速マリンライナー JR四国は、台風6号の接近の影響で強風などが予想されるため、2日午後7時ごろから、瀬戸大橋線の一部区間の計画運休を発表しました。 運休の対象となるのは以下の列車です。 ・特急しおかぜ（児島～宇多津間）・特急南風（児島～多度津）・快速マリンライナー（児島～高松） バスなどによる代行輸送はないということです。 最新の情報はJRのホームペ&#