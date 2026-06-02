（資料）小豆島フェリー提供 台風6号の接近に伴い、小豆島フェリーと四国フェリーは小豆島と高松、岡山、姫路を結ぶフェリー・高速艇を2日午後から順次欠航することを発表しました。 欠航が決まったのは以下の便です。 高松～土庄（フェリー）土庄港・午後2時45分発以降の便、高松港・午後3時10分発以降の便 高松～土庄（高速艇）土庄港・午後1時発以降の便、高松港・