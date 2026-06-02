（CNN）トランプ米大統領は1日、イスラエルのネタニヤフ首相と電話会談を行った。会談の内容を知る2人の関係者によると、トランプ氏がネタニヤフ氏にレバノンでの軍事作戦計画を縮小するよう迫る中で、両氏のやりとりは非常に激しいものとなった。トランプ氏は時折、相手をののしる表現を使い、計画されていた攻勢への不満を伝えた。攻撃計画は、イランとの暫定合意を仲介しようとするトランプ氏の取り組みを損なう恐れがあった。