イスラエルの攻撃によりレバノン南郊ティルスで上がる噴煙＝1日/Kawnat Haju/AFP/Getty Images（CNN）イランの精鋭部隊「イスラム革命防衛隊」に近いタスニム通信は1日、イランはレバノンにおけるイスラエルの行動に抗議し、米国との協議を停止すると報じた。タスニム通信は「イスラエル政権によるレバノン攻撃が継続していること、またレバノンが停戦の前提条件の一つであったものの、レバノンを含めすべての戦線で停戦が破られて