「地球温暖化はでっち上げだ」--かつてドナルド・トランプ氏がそう発言し、猛バッシングを浴びたのは記憶に新しい。しかし今、「実は彼の主張のほうが正しかったのでは？」と思わせる事実が次々と浮かび上がっている。今年も世界中で頻発する大規模な山火事。昨年もハワイやヨーロッパなどで甚大な被害が相次いだ。ニュースでは「これも温暖化のせいだ」と繰り返されるが、果たして本当か？「実は、昔のほうが今よりも山火事は起き