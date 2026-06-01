サッカーの明治安田J2・J3百年構想リーグ。アルビレックス新潟は5月30日、プレーオフラウンド第1戦で、鹿児島と対戦。延長戦にもつれ込む激闘となりました。地域リーグラウンドを2位で終え、プレーオフでは、5位から8位を決める戦いにまわった新潟。ホームに鹿児島を迎えた30日の第1戦は、新潟市出身のGK・内山翔太のプロデビュー戦ともなりました。前半27分。シマブクのフリーキ