現職の花角英世さんがおよそ32万票の大差をつけて勝利した県知事選挙。なにが明暗を分けたのか……その選挙戦を振り返ります。 ■「攻めの県政へ」3期目目指し出馬した現職・花角氏 川に放たれたサケの稚魚。＜地元の子どもたち＞「帰ってこーい！」海へわたり、4年間の旅を経てこの川に戻ってくるサケに自身の姿を重ねます。＜花角英世氏＞Q）4年後は知事の任期と同じ……「はは、そうだね、面白いね偶然だけどね」3