本日6月1日（月）24時29分〜 第9話を放送 日本テレビ系 ドラマDEEP「多すぎる恋と殺人」（毎週月曜 24時24分〜24時54分放送/TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。50人の恋人（通称・マイラブ）がいる奔放な女刑事・谷崎真奈美（森カンナ）が送るラブサスペンスコメディー。前回放送の第8話は、衝撃の神木（前田公輝）の死で幕を閉じた。そして今夜放送の9話では真奈美が生まれ変わるため、なんと出家!? 奇想天外なヒロインがまた