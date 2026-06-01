新名神高速 城陽高架橋（仮称）付近の工事状況。2025年2月時点。 新名神高速の一部が新たに6車線化！ 全線開通はいつ？ 新名神高速 金勝山トンネル付近の位置図 新名神高速道路は、新東名高速道路や伊勢湾岸自動車道などと一体となって、東京・名古屋・大阪の三大都市圏を結ぶ大動脈としての役割を担う延長約160kmの高規格幹線道路だ。同路線では、暫定4車線で開通した区間を対象にした6車線化工事と、未開通区間である「大津