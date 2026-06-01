米Ｚ世代が狙う現場の億万長者昨年の11月ごろから、メディアや求人サイトで取り上げられているアメリカの「ブルーカラービリオネア」なる現象。「アメリカでは今、AIの進化や深刻な人手不足で技能職の価値と賃金が上昇し、ホワイトカラーからブルーカラーへの労働者の移動が加速」「現場仕事で年収1000万円超えを実現」――。そんなニュアンスの報道が目立つが、アメリカで起きている現象の本質は、それほど単純ではなさそうだ。「