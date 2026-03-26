時速36kmのメジャー1stアルバム『目を閉じても残る赤』から、「オーバードライブ」が6月3日に先行配信されることが決定した。「オーバードライブ」はアルバムのリード曲として全ての楽器が全力疾走で駆け抜けていくアグレッシヴなギターロック。信じることを諦めずに、希望を見出すような歌詞を綴り、痛みもやさしさも抱えたリアルさ、喜怒哀楽を曝け出す、まさに時速36kmを代表するような一曲に仕上がっている。本作は全国28箇所