那覇空港は、台風6号の影響で6月1日の終日、ターミナルビルの閉館を決めた。台風の接近に伴い、航空各社は同日の沖縄/那覇発着便の欠航をすでに決めている。気象庁によると、台風6号は5月31日午後11時現在、宮古島の南東約310キロに位置し、時速15キロで北北西に進んでいる。中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は秒速30メートル。なお、沖縄都市モノレール（ゆいレール）も同日は始発から運休する。