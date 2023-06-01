サッカー男子日本代表で主将を務めるＭＦ遠藤航（リバプール）が、自身のコンディションに言及した。悲願の８強超えを目指す北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）の壮行試合・アイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）で先発出場すると、前半の４５分間プレー。チームは１―０で勝利を収め、本戦前最後の公式戦を白星で締めくくった。今大会はＭＦ三笘薫（ブライトン）、ＭＦ南野拓実（モナコ）らがケガでメンバー外。「一緒に戦ってきた仲間