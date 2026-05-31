◆サッカーＷ杯北中米大会壮行試合日本ーアイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、北中米Ｗ杯前最後の実戦となる同７５位のアイスランド代表に１―０で勝利した。０―０の後半４２分に途中出場のＦＷ小川航基が先制ゴールを決め、完封勝利した。ＭＦ中村敬斗（Ｓランス）はシュートを連発したが、不発に終わった。左ウィングバックで先発出場。前半８分にゴール前左でＭＦ久保建英のパスか