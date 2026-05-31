マレーシア航空は、200機目のボーイング機を受領した。最初の納入は1972年で、ボーイング747型機やボーイング777型機などを運航していた。ボーイングへ発注済みの機材数は55機で、うち18機を受領済み。2030年にかけて受領を予定している。200機目となったのはボーイング737-8型機（機体記号：9M-MVR）で、5月21日にアメリカ・シアトルを出発し、ホノルルとグアムで給油し、クアラルンプールに到着した。