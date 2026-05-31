北中米W杯に臨む日本代表は５月31日、国立競技場での壮行試合でアイスランド代表と対戦した。森保ジャパンがFIFAランキング18位に対し、北中米W杯出場を逃したアイスランド代表は75位。大舞台を前にきっちり勝ち切りたいところだが、中々ゴールを奪えない。長友佑都や小川航基、菅原由勢らを投入し、次々に選手を入れ替えた後半も１点が遠い。それでも87分、菅原の正確なクロスから小川がヘッドで叩き込み、ついにゴール。１