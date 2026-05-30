香川県と岡山県の「食」を同時に楽しめるイベントが高松市のサンメッセ香川できょう（30日）から開かれています。 【写真を見る】「高松で岡山のものが食べられるのはすごくいい」香川×岡山 食の大博覧会 会場限定コラボ商品登場 【香川×岡山】限定コラボ「のり天さぬきうどん」も！ 瀬戸内海国立公園指定90周年をきっかけに香川県と岡山県が開催している「食の大博覧会」です。76の団体が出展、香川・岡山のうまいものがずら