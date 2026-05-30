保護された子ネコを一時的に世話するミルクボランティアについて知ってもらおうと、岡山市が講習会を開きました。 【写真を見る】【講習会】「守れる命があるなら」保護ネコを救う“ミルクボランティア”の活動とは【岡山】 生まれて間もない保護ネコを自宅で預かり、新しい飼い主が見つかるまで授乳や排せつなどの世話をするボランティア活動です。 講習会では実際に活動をしている人から、体重管理や感染症対策など子ネコを育