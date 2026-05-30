レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス氏が高く評価しているのはパリ・サンジェルマンのMFジョアン・ネベスのようだ。スペインメディア『COPE』の人気番組『El Partidazo』で、ジャーナリストのフアンマ・カスターニョ氏が報じている。現在、レアル・マドリードは会長選挙を控えており、実業家エンリケ・リケルメ氏との争いが続いている。そうした中で、クラブの未来像や補強戦略にも大きな注目が集まっているようだ。番組