2026年５月30日、日本代表の森保一監督がアイスランド戦の前日会見に出席。ここで今回追加招集された吉田麻也のスタメン起用を明言し、さらにこのベテランを呼んだ意義についてもコメントした。「麻也がチームに加わってくれて、チームとしてはすごくプラスのことばかりでした。彼はワールドカップに出場できる立場ではありませんが、アイスランド戦に向けて国内キャンプに参加してくれました。練習でもクオリティに加え、意欲と