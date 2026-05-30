ホワイトソックスの村上宗隆内野手が29日（日本時間30日）、本拠地でのタイガース戦に「2番一塁」で先発出場したが、途中交代となった。一塁を駆け抜けた際、右太ももを痛める仕草を見せ、代走が送られた。ウィル・ベナブル監督は「おそらく数週間かかる」とコメント、離脱を示唆した。試合は延長10回、ホワイトソックスが4－3でサヨナラ勝ちを収めた。 ■併殺を阻止するために全力疾走 バットでチームをけ