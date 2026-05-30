今季はプレミアリーグ5位と苦しいシーズンになったリヴァプールだが、今夏には楽しみな新戦力が加わる。仏のレンヌから獲得をまとめている20歳DFジェレミー・ジャケだ。今冬に獲得はまとまっていたが、チームへの合流は今夏だ。ジャケには複数のクラブが関心を示していたが、本人はDFフィルジル・ファン・ダイクとフランスの先輩であるイブラヒマ・コナテと一緒にプレイしたくてリヴァプール行きを選んだと語っている。「ファン・