移籍について本人と口頭で合意に達したとの報道が出るなどアンソニー・ゴードンのバイエルン・ミュンヘン行きは間違いないと思われていたが、結局同選手はバルセロナ入団を決断。バイエルンの試みは失敗に終わった。しかし、マックス・エバール取締役をはじめとしたバイエルン首脳陣にはゴードン獲得に失敗した際のプランBがあり、現在は別の選手に狙いを変更したようだ。ドイツ紙『Bild』によれば、彼らの次のターゲットはボーン