スイーツを販売する岡山南高校の生徒 高校生が「岡山の魅力」をテーマにしたスイーツを開発し、岡山市のデパートで販売会を開いています。 岡山南高校商業学科の生徒が、授業の一環で開発したスイーツを天満屋岡山店（岡山市）で販売しています。 岡山の特産品、桃のエキスを練り込んだ「つのなんじゃ」は、「桃太郎に出てくる鬼の角が桃の味だったらおもしろい」というユニーク