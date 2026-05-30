岡山県が協議が進めている新たなスタジアムの整備について、伊原木知事は、「県民の幅広い意見を議論に反映させることが重要」という認識を改めて示しました。 （伊原木隆太岡山県知事）「私自身は県民の意見を早い段階で聞いておくというのは極めて重要だと思っています」 おととい（5月28日）の定例会見で、新スタジアムの整備について述べたものです。岡山県は、新スタジアムの必要性や場所、コストなど、実現の可能性を探る