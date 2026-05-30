誤嚥性肺炎は食べ物や唾液が誤って気管に入り、肺で細菌が繁殖して炎症を起こす疾患です。 加齢に伴い飲み込む力が衰えると、誰にでも発症のリスクが生じます。 特に食事中は異物が流入しやすく、体力の低下した方にとっては重症化につながるケースも少なくありません。 発症を防ぐためには、病気の仕組みを正しく理解し、日々の生活で適切な対策を整えることが大切です。 本記事では、具体的な食事の工夫や家庭で実