「一般住宅が炎上中」 消防によりますと、午前5時20分ごろ、岡山県倉敷市連島中央4丁目で「一般住宅が炎上中」という内容の119番通報がありました。 【写真をもっとみる】倉敷市連島中央で建物火災現場の様子 男性1人の遺体を発見 現在消防車9台が出動し、消火活動が行われ火は3時間半後に鎮火しましたが2階建ての住宅1棟（約55平方メートル）が全焼、現場から男性1人の遺体が発見されました。この家には85歳の男性が1