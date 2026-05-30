朝の空腹状態でバナナを単独で食べると、胃への刺激や血糖値の急上昇につながる可能性があります。また、バナナの熟度によって含まれる成分が大きく変わります。青みがかったバナナにはレジスタントスターチが多く、完熟バナナは消化が早い反面、抗酸化物質が増加するという特徴があります。自分の身体の状態や目的に合わせたバナナの選び方について詳しく見ていきます。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院