バナナは1日“何本”まで？血糖値スパイクを防ぐ「3つの工夫」【医師監修】

朝の空腹状態でバナナを単独で食べると、胃への刺激や血糖値の急上昇につながる可能性があります。また、バナナの熟度によって含まれる成分が大きく変わります。青みがかったバナナにはレジスタントスターチが多く、完熟バナナは消化が早い反面、抗酸化物質が増加するという特徴があります。自分の身体の状態や目的に合わせたバナナの選び方について詳しく見ていきます。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

バナナと血糖値の関係｜GI値・GL値と血糖値スパイクのメカニズム

バナナは甘みが強い果物であるため、「血糖値が上がりやすいのでは？」と心配する方も少なくありません。このセクションでは、食品の血糖値への影響を示す指標であるGI値とGL値を中心に、バナナと血糖値の関係を科学的に解説します。

バナナのGI値とは何か

GI値とは、食品を食べたときに血糖値がどのくらい速く・高く上昇するかを示す指標です。ブドウ糖（グルコース）を基準（GI値100）として、各食品の相対的な血糖値上昇速度が数値で表されます。GI値が70以上の食品は「高GI食品」、56～69は「中GI食品」、55以下は「低GI食品」に分類されることが一般的です。

バナナのGI値は、熟度によって異なりますが、一般的に51～58程度とされ、「中GI食品」に分類されます。これは白米（GI値73前後）や食パン（GI値70～80程度）といった主食と比べると、血糖値の上昇が比較的穏やかな食品といえます。しかし、GI値はあくまで「上昇の速さ」を示す指標であり、「どれくらいの量を食べたら、どれだけ血糖値が上がるか」を直接示すものではありません。そこで重要になるのがGL（グリセミック・ロード）値という考え方です。GL値は「GI値 × 1食あたりの炭水化物量 ÷ 100」で計算され、より現実に即した血糖値への影響を示します。バナナ1本のGL値は約11～13程度であり、低GL（10以下）～中GL（11～19）の範囲に収まるため、1本程度であれば血糖値への負荷はそれほど大きくないと考えられます。

また、前述のとおりバナナの熟度によってレジスタントスターチの含有量が変化するため、熟度が高いほどGI値は上昇する傾向があります。同じバナナでも、緑がかったものと完熟したものでは血糖値への影響が異なる点を理解しておくことが大切です。食後の血糖値が気になる方は、熟度の選択とともに、食べる量や食事全体のバランスを意識することが望まれます。

バナナの糖質量と適切な摂取量の目安

バナナ1本（可食部約100g）に含まれる糖質量は、およそ21～22g程度です。これは決して少ない量ではありませんが、1日の糖質摂取量の目安（一般的な成人で1日170～220g程度とされることが多い）と照らし合わせると、1本程度であれば過度な制限をしなくても食べられる範囲内に収まることが多いと考えられます。

ただし、糖尿病の方や血糖値が高めの方は、主治医・管理栄養士の指示のもとで摂取量を調整することが大切です。果物全般に含まれる「果糖（フルクトース）」は、主に肝臓で代謝されるため、ブドウ糖とは異なる経路でエネルギーになります。そのため、少量であれば血糖値への直接的な影響はブドウ糖より小さいですが、過剰に摂取すると肝臓で中性脂肪に変換されやすく、長期的な大量摂取は脂肪肝やインスリン抵抗性の悪化につながる可能性も指摘されています。摂り過ぎには注意が必要です。

バナナを食事の一部として取り入れる際は、1日1本程度を目安とし、単独で食べるよりも食事全体の中でバランスを取ることが望ましいです。食物繊維やタンパク質、脂質を一緒に摂ることで血糖値の急上昇を緩和できるため、無糖ヨーグルトにきな粉やナッツを加えてバナナを添える、豆乳やプロテインパウダーと一緒にスムージーにするなどの工夫が非常に有効です。

まとめ

バナナは豊富な栄養素を含む優れた食品ですが、朝に単独で食べることによる血糖値への影響や、腎機能が低下している方にとってのカリウムリスクなど、注意すべき側面もあります。ご自身の健康状態を正しく理解し、バナナと賢く付き合っていくことが大切です。気になる症状や持病がある方は、専門の医師に相談のうえ、食事管理を進めてください。

参考文献

日本糖尿病学会「糖尿病診療ガイドライン2024」

日本腎臓学会「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023」

日本腎臓学会「慢性腎臓病について」