気象庁によりますと、台風6号は、きょう（29日）午後9時現在、フィリピンの東にあって、1時間に20キロの速さで西北西に進んでいます。中心の気圧は996ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルとなっています。 【画像で確認】台風6号コースは？6月3日にかけて雨風シミュレーション ［防災事項］沖縄地方と奄美地方では、６月１日から２日頃にかけて大荒れ、大しけ