岡山県高校総体2026 【岡山県高校総体2026】29日、バスケットボール男子の1回戦8試合が行われました。倉敷青陵、玉野商工、岡山龍谷、岡山朝日、岡山操山、岡山一宮、玉野光南、水島工が2回戦進出です。 ■29日の結果[岡山市総合文化体育館]〈1回戦〉倉敷青陵 72-53 岡山芳泉玉野商工 82-79 勝山岡山龍谷 54-42 東岡山工岡山朝日 73-66 笠岡商岡山操山 80-72 倉敷工岡山一宮 85-73 津山玉野光南 79-67 金